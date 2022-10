Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere parkende Fahrzeuge in Eisenberg beschädigt. Im Bereich der Straßen Würzgasse, In der Atzing, Wingertsbergstraße sowie Ripperter Straße wurden an bislang sieben weißen Fahrzeugen jeweils mehrere Reifen beschädigt und aufgestochen. Hinweise oder Beobachtungen im genannten Zeitraum sollen der Polizeidienststelle Kirchheimbolanden, 06352 9110, mitgeteilt werden.