Seit Monaten beschäftigt sich der Gemeinderat mit der nicht einfachen Parksituation in der Berg- und Mühlstraße. Es gab häufig Beschwerden, die bei Gemeinde aufliefen, weil es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in den beiden recht engen und schmalen Straßen kam.

Zudem mussten Fußgänger aufgrund zugeparkter Gehwege auf die Fahrbahn der Berg- und Mühlstraße ausweichen. Die Gemeinde hatte deswegen bereits die Straße vermessen und auch mögliche Abstellvarianten für die parkenden Fahrzeuge ausgemacht. Wie Polizei sowie Ordnungsamt der VG-Verwaltung mitteilten, sei überall dort, wo nach Abstellen eines Fahrzeuges die verbleibende Fahrbahnbreite nicht mindestens 3,05 Meter betrage (auch ohne Verkehrszeichen) Parken nicht erlaubt. Diese Breite sei unbedingt notwendig, um Rettungsfahrzeugen bei einem Einsatz das Durchkommen zu ermöglichen.

Diese Breite sei in beiden Straßen durchgängig nicht vorhanden. Für die Kurven gelte zudem, dass vor und hinter einer Einmündung in einem gewissen Abstand nicht geparkt werden dürfe. Gesetzlich verboten sei das Parken auf Gehwegen. Ausnahmen gebe es nur, wenn eine ausreichend breite Restgehwegfläche verbleibe. Dies ist in der Berg- und Mühlstraße aber nicht der Fall.

Unbedingt bordsteinnah parken

Viele Grundstücke haben in diesem Bereich aufgrund der engen Bebauung keine oder nicht ausreichend Stellflächen auf dem eigenen Grundstück, kam bei der Ortsbegehung heraus. Öffentliche Parkplätze seien aber am Marktplatz und in der Mühlstraße vorhanden. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass Parken künftig in der Mühlstraße von unten kommend ab Einmündung zum Amthof bis zur Garage am Anwesen Mühlstraße 22 gestattet wird. Parken in der Bergstraße von oben kommend ist künftig ab der Einmündung in den Hohlweg bis zum Anwesen Bergstraße 1 – bis zur Straßenpflasterung – zulässig. Im restlichen Bereich ist das Parken nicht mehr erlaubt.

Einfahrten und Garagen sind freizuhalten. Wichtig sei, unbedingt bordsteinnah zu parken, damit die Restfahrbahnbreite nicht noch weiter eingeschränkt wird. Die vorhandenen schmalen Gehwege sind von zusätzlichen Einschränkungen, wie dem Aufstellen privater Blumenkübel freizuhalten. Diese Regelung sollen die Anwohner auch an Besucher und Gäste weitergeben. Die Gemeinde wird in Abstimmung mit dem Ordnungsamt alle Anlieger in einem Schreiben informieren. Die Gemeinde appelliert an die Anwohner, diese Regelungen einzuhalten, und bei Bedarf auch die öffentlichen Parkplätze in der Nähe zu nutzen.