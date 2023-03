Die Wiesenstraße in Rockenhausen wird demnächst ausgebaut. Um dem Parkraummangel während der Vollsperrung entgegenzuwirken, will die Verbandsgemeinde-Verwaltung Anwohnern und Arbeitnehmern, die dort im betroffenen Bereich üblicherweise parken, Parkausweise für den Rognac-Platz ausstellen. Diese berechtigen dann zum Parken ohne zeitliche Beschränkung. Die Parkausweise sind per E-Mail bei der Straßenverkehrbehörde, Adresse strassenverkehrsbehoerde@vg-nl.de, zu beantragen. Die E-Mail muss Kopien des Fahrzeugscheins und des Personalausweises sowie einen Nachweis des Arbeitgebers enthalten. Wie die Behörde mitteilt, sind die Parkausweise für Anwohner auf maximal zwei Stück pro Haushalt begrenzt. Die Parkfläche in der Straße „Im Wörth“ vor der Feuerwehr steht ausschließlich Angehörigen der Feuerwehr zur Verfügung.