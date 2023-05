Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag wurde bei schönstem Spätsommerwetter der „Panoramaweg Kriegsfeld“ eingeweiht – mit einer Wanderung, wie sich das gehört. Geplant und gestaltet hat diesen Weg der Geschichts- und Heimatverein. Das Wort „Panorama“ deutet es an: Es gibt viel zu sehen, in der Nähe wie in der Ferne.

Bereits seit drei Jahren bestehe der Plan für einen solchen Weg, sagte der Vereinsvorsitzende Bernhard Baldauf bei der Begrüßung in eher kleinem Kreis an der Hinweistafel