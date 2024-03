Mehr als 30 Frauen und Männer waren am Freitag auf dem Schillerhain zusammen gekommen, um dem verstorbenen Kommunalpolitiker Joachim Didier zu gedenken, der an diesem Tag seinen 51. Geburtstag gefeiert hätte. Didier hatte sich in den Monaten vor seinem tragischen Tod – er kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben – der Verschönerung des Gebietes rund um die Skateranlage gewidmet. Drei Panoramaliegen wurden dort jetzt offiziell eingeweiht, versehen mit einem Schild mit Namensgravur von Joachim Didier. Die Bänke sollen in seinem Sinne Spaziergängern als Ruhepunkt mit bester Aussicht über die Nordpfalz dienen. Bezahlt wurden sie von dem Geld, das bei der letzten Kibo-l(i)ebenswert-Veranstaltung zusammen gekommen war, etwas mehr als 11.000 Euro. Auch diese Veranstaltungen waren auf Initiative Didiers entstanden. Mit bewegter Stimme bedankte sich der Bruder des Verstorbene, Jürgen Didier, auch in Namen der Mutter bei allen Unterstützern, die mit ihrem Einsatz das Andenken seines Bruder hoch halten würden.