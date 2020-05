Im Donnersbergkreis hat das Corona-Virus nun ein viertes Todesopfer gefordert. Eine Frau, die bislang stationär behandelt wurde, sei am Donnerstag verstorben, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Die Zahl der Infektionen ist im Vergleich zum Vortag um lediglich einen weiteren Fall angestiegen auf nun 118. Davon gelten 95 Personen als genesen. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Hochgerechnet verzeichnet der Donnersbergkreis damit 155 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 148 und bundesweit 192 Fälle pro 100.000 Einwohner.