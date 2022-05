Am Mittwoch ist Sumaya Farhat-Naser im Rahmen einer Lesung ihres Buches „Ein Leben für den Frieden“ im Donnersbergkreis zu Gast. Im Vorfeld erzählt sie, wie ihre eigene Geschichte sie zur Friedensarbeit brachte.

„Das ist mein Leben.“ So antwortet Sumaya Farhat-Naser auf die Frage, was sie antreibt, sich auch mit über 70 Jahren noch für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Sie wurde 1948 in Palästina geboren, wo sie auch heute wieder lebt. Nach ihrem Abitur studierte Farhat-Naser in Hamburg und promovierte anschließend in angewandter Botanik. Nachdem sie viele Jahre als Dozentin im palästinensischen Bir Zait arbeitete, widmet sie ihr Leben nun seit 20 Jahren der Friedensarbeit.

Die vielfach ausgezeichnete Autorin unterrichtet unter anderem an Schulen in Palästina gewaltfreie Kommunikation für Frauen und Jugendliche. Sie möchte vermitteln „wie man den Frieden mit sich selbst findet“, erzählt Farhat-Naser, denn: „Das ist die Basis für Frieden mit anderen.“

„Es ist nichts gelöst“

Die Eindrücke aus ihrem Leben in Palästina haben die 73-Jährige stark geprägt, ihr ganzes Leben sei von der israelischen Besetzung des Westjordanlandes überschattet gewesen. „Ich habe so viel Leid gesehen“, berichtet sie. Deswegen ist sie sich sicher, dass sich der Einsatz für den Frieden lohnt. Dies ist eine der Botschaften, die sie mit ihrem Buch „Ein Leben für den Frieden“ transportieren will.

Sie erzählt von ihrem Leben im Alltag, der Zeit der Besatzung und von ihrer Friedensarbeit. Farhat-Naser möchte die Menschen ermutigen, sich mit der Situation in Palästina zu befassen. Wichtig sei ihr, dass man sich mit allen Seiten auseinandersetzt, nicht nur mit radikalen Meinungen und Gruppierungen.

Zudem macht sie deutlich, dass das Thema Frieden heute nach wie vor von großer Bedeutung ist: „Das Problem existiert immer noch, es ist nichts gelöst“, sagt sie und verweist auf den Krieg in der Ukraine sowie die Tatsache, dass es überall auf der Welt nach wie vor Kriege gebe. Für Sumaya Farhat-Naser ist klar: „Wir haben keine andere Wahl, als den Frieden anzustreben.“

Mehr Einsatz für den Frieden

Mit ihren Lesungen möchte sie nicht nur erreichen, dass der Konflikt im Nahen Osten eine größere Aufmerksamkeit erfährt, sondern auch, dass die Menschen sich mehr für den Frieden einsetzen. „Jeder kann etwas tun“, betont Farhat-Naser. Über Frieden zu sprechen habe mehrere Effekte: „Es tut gut, es gibt Hoffnung und es motiviert, selbst aktiv zu werden.“

Im Rahmen ihrer Lesungsreise in Deutschland möchte Farhat-Naser ihre Botschaft nun auch im Donnersbergkreis verbreiten. Zur Pfalz habe sie selbst keinen persönlichen Bezug, sie folge lediglich der Einladung von Freunden zu einigen Veranstaltungen in der Region, sagt sie.

Info

Sumaya Farhat-Naser liest aus ihrem Buch „Ein Leben für den Frieden“ am Mittwoch, 18. Mai, 20 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Weierhof. Veranstaltet wird die Lesung von der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde Kirchheimbolanden, dem Arbeitskreis Friedenstage, dem Jerusalemverein, dem Gymnasium Weierhof und der Mennonitengemeinde Weierhof.