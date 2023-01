Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Kirchheimbolander Andreaestraße ein Paket gestohlen, das vor einer Haustür abgestellt war. Der Dieb ist nach Polizeiangaben durch das unverschlossene Tor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt. Er wird nach ersten Erkenntnissen wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, sehr kurzes, lichtes Haar, schwarze Kleidung. Zudem habe der Mann einen grauen Rucksack und eine große, blaue Einkaufstüte mit sich geführt. Zeugen werden um Hinweise gebeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.