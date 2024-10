Ein Doppelkonzert mit den Kaiserslauterer Rockbands Painted Dogs und Murphey’s Law gibt es zu Halloween in der Reihe ROKmusic in Rockenhausen. Der Abend im Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni beginnt am 31. Oktober um 20 Uhr.

Die Band Painted Dogs gibt es seit 2003. Seitdem geben sie dank ihrer „Verspieltheit“ immer wieder neue Interpretationen bekannter Songs zum Besten. Die Band steht nach eigener Auskunft „für Heavyness, Intensität und Authentizität“. So finden sich im Repertoire Stücke aus gut 50 Jahren Heavy-, Rock- und Pop-Geschichte in teilweise eigenwilligen Interpretationen. Am Mikrofon steht dabei Jai Schanding, an der Gitarre aktiv ist Andreas „YT“ (Whitey) Weiß, den Bass bedient Franz Schreiber, und am Schlagzeug sorgt Helmut Koch für den richtigen Druck.

Murphey’s Law wiederum sind bereits seit 28 Jahren aktiv. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch hier Schlagzeuger Helmut Koch, außerdem sind seit Beginn an dabei Bassist Claus Urbanczyk und Rhythmusgitarrist Michael Scholl. Seit 20 Jahren ganz vorn dabei sind Gitarrist Hermann Halfmann und Frontmann Jürgen „Chappo“ Scheidt.

Klassiker des Rock

Die Band spielt Rockklassiker aus den 70ern bis in die Gegenwart, von Aerosmith, Thin Lizzy, Metallica, Porcupine Tree, The Who, Pink Floyd , Caroline’s Spine oder ZZ Top. Ihr Ziel sei es, „sich nicht zu ernst nehmen und es nehmen wie es kommt“: Das wollen die Musiker dem Murphy’schen Gesetz, wonach alles, was schiefgehen kann, auch schief geht, entgegensetzen.

Beide Bands stehen für mitreißenden Rock und sind auch bekannt für ihr soziales Engagement. Seit elf Jahren organisieren Helmut Koch und Claus Urbanczyk bereits im Irish House in Kaiserslautern-Eselsfürth im Dezember das „X-te Jubiläumskonzert“ zugunsten der Seniorenhilfe „alt – arm – allein“.

Einlass für das Doppelkonzert am 31. Oktober ist um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen sind möglich über die Mail rokmusic@zirkus-pepperoni.de, teilt Veranstalterin Margarete Schneider mit.