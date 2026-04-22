In den Bädern der Region wird gereinigt und modernisiert, damit alle Wasserratten in Winnweiler, Eisenberg, Rockenhausen oder Alzey bald ins Wasser springen können.

Bekanntlich macht eine Schwalbe keinen Sommer, und so ist es auch mit den Schwimmbädern: Ein offenes Freibad bringt jetzt noch keine Hitzewelle. Und trotzdem wird klar: Weit kann er nicht mehr sein, der Sommer. Was man auch daran merkt, dass in den Freibädern der Region die letzten Vorbereitungen für die neue Saison laufen; bald öffnen die Tore.

Oder sie haben bereits geöffnet: Im Freibad Winnweiler kann schon seit dem 18. April draußen geplanscht werden. Zunächst steht hier nur das beheizte Schwimmerbecken zur Verfügung. Nichtschwimmer- und Kinderbecken sollen je nach Witterung im Mai folgen. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 15 Uhr. Dauerkarten sind bereits jetzt im Freibad erhältlich.

Es dauerte mehrere Tage, bis die Becken im Waldschwimmbad in Eisenberg wieder mit Wasser gefüllt waren. Foto: Helmut Dell

Die Becken werden gesäubert

Wenn im Eisenberger Waldschwimmbad alles nach Plan läuft, geht es hier am Sonntag, 3. Mai, ab 11 Uhr, wieder los. Nach Angaben von Schwimmmeister Björn Weigel und VG-Werkeleiter Andreas Lill wurde in den vergangenen Wochen die Technik überprüft, gewartet und teilweise modernisiert. Unter anderem wurden beschädigte Bauteile zur Regulierung des Wasserzuflusses erneuert. Die Reinigung der Becken hat Zeit in Anspruch genommen – das Wasser benötigt mehrere Wochen, bis es vollständig umgewälzt und auf Temperatur gebracht ist. Ziel sind 24 Grad im Schwimmbecken und etwa 28 Grad im Planschbecken.

Speziell für die Kinder wurde in diesem Jahr im Waldschwimmbad in Eisenberg eine neue Kletterburg aus Holz errichtet. Bis zur Eröffnung wird auch die neue Kletterburg mit entsprechend schonendem Untergrund aufgefüllt sein. Foto: Helmut Dell

Für Kinder werden wieder Schwimmkurse in kleinen Gruppen angeboten. Neu ist ein Kletterhaus aus Holz am Spiel- und Spaßbereich. Zudem sind weiterhin Spielenachmittage geplant, bei denen bei Bedarf auch eine Wasserhüpfburg aufgebaut werden kann. 60.000 Euro wurden investiert, etwa zur Hälfte in neue Spielgeräte und zur Hälfte in technische Erneuerungen. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten: Der Kiosk soll wieder öffnen; ein neuer Pächter aus der Gastronomie ist gefunden. Geöffnet ist das Bad täglich von 8 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags bereits ab 7 Uhr. Montags öffnet das Bad wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten erst um 12 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder drei Euro, die Dauerkarte kostet 80 Euro.

Neue Defibrillatoren in zwei Bädern

Die Freibäder„In der Heimbach“ in Meisenheim und „Am Rosenberg“ in Bad Sobernheim öffnen am Freitag, 1. Mai. Täglich ist zunächst von 10 bis 19 Uhr der Besuch möglich, ab 1. Juni dann bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet für Erwachsene vier Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro. Die Saisonkarte schlägt für Erwachsene mit 85 Euro zu Buche, die Familienkarte mit 60 Euro. Für beide Bäder wurden neue Defibrillatoren gespendet.

Ab Anfang Mai kann auch in Alzey draußen geschwommen werden. archivFoto: Jutta Glaser-Heuser

Das Freibad in Alzey soll offiziell am Montag, 4. Mai, um 17 Uhr mit einem kleinen Fest eröffnen. Ob das Bad schon früher aufmacht, hängt vom Wetter ab. „Wenn es das Wetter zulässt, werden wir allerdings schon ab 1. Mai die Pforten öffnen“, sagte Pascal Schmitt, Pressesprecher der Stadt Alzey, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Über eine mögliche frühere Öffnung will die Stadt kurzfristig auf ihrer Internetseite informieren. Größere Neuerungen gibt es in diesem Jahr nicht. Für das Jahr 2027 ist jedoch geplant, die bisherige Kunststoffrutsche durch eine Edelstahlrutsche zu ersetzen.

Wird es warm, öffnet das Bad

Im Naturerlebnisbad Rockenhausen laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2026 ebenfalls auf Hochtouren. Geplant ist die Öffnung nach Angaben der Verbandsgemeinde für etwa Mitte Mai, abhängig von den Wetterprognosen zum geplanten Zeitpunkt. Der genaue Eröffnungstermin soll kurzfristig auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bekanntgegeben werden. Der Vorverkauf der Jahreskarten ist bereits terminiert und findet direkt an der Kasse des Natur-Erlebnisbades Rockenhausen statt, und zwar am Mittwoch, 6. Mai, von 10 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 7. Mai, von 12 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 8. Mai, von 10 bis 18 Uhr.

Bald kann in Rockenhausen wieder gebadet werden: Die Saisonvorbereitungen sind in vollem Gange. ArchivFoto: Lisa Demmerle-Schmitz

Karten aus der Saison 2025 mit Barcode-System können für die neue Saison einfach wieder aufgeladen und weiter genutzt werden. Für neu ausgestellte Dauer- und Familienkarten werden Lichtbilder benötigt; zudem ist ein gültiger Personal- oder Kinderausweis vorzulegen. Bei Familienkarten erhält jedes Familienmitglied eine eigene Karte. Für den Sommer 2026 ist also alles bestens vorbereitet – jetzt muss nur noch die Sonne dableiben und die Temperaturen dürfen auch noch ein bisschen nach oben gehen.