Nachdem im vergangenen Jahr an Altweiberfasching coronabedingt keine Hexen unterwegs waren, hat sich in diesem Jahr wieder eine Gruppe Ottersheimer Frauen und Kinder zusammengefunden. Verkleidet als Hexen hielten sie Autos an beiden Ottersheimer Ortseingängen um „Wegezoll“ an – unter anderem Landrat Rainer Guth. „Hexenmeister“ Hans-Jürgen Rupp hatte für die Aktion erneut „Radaddelscher“ – Faschingsvignietten – gebastelt. Am Samstagmittag waren die Hexen nochmals im Dorf zum Sammeln unterwegs. So kamen insgesamt 1150 Euro zusammen, die nun für die 1250-Jahrfeier von Ottersheim gespendet wurden.