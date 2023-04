Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Ottersheim feiert in diesem Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen, und das gleich in mehreren Etappen. Losgehen soll es am 20. März mit einer ganztägigen Feier. In ihrem Rahmen soll unter anderem die Ortschronik vorgestellt werden.

„In die Chronik haben wir noch niemanden hineinschauen lassen, nicht mal den Verbandsbürgermeister. Die ist Top Secret“, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl augenzwinkernd.