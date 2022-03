Zu einer gemeinsamen Aktion für Kinder in der Fastenzeit laden die Stadtbücherei und die katholische Kirchengemeinde Rockenhausen für Montag, 4. April, von 16.30 bis 18 Uhr unter dem Motto „Die Ostergeschichte erleben“ ein.

Start ist um 16.30 Uhr in der katholischen Kirche mit einem Bilderbuchkino zur Ostergeschichte. Anschließend bieten verschiedene Stationen im Gotteshaus die Möglichkeit zum Kreativsein und zum Rätseln, alles dreht sich um die Feiertage der Kar- und Osterzeit. Passend dazu findet man in der Bücherei Osterbücher zum Schmökern. Sowohl in der Kirche als auch in der Bücherei gilt für alle Personen ab 6 Jahren Maskenpflicht.