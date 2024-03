Für Donnerstag, 28. März, 10 bis 13 Uhr, lädt das Museum im Stadtpalais, Amtsstraße 14, die Kinder aus Kirchheimbolanden und Umgebung im Alter von sieben bis zwölf Jahren zum Projektvormittag in den Osterferien ein. Dabei wird nach Antworten gesucht auf Fragen wie diese: Wie lebten die Menschen mit dem Donnersberg und am Donnersberg in früheren Zeiten? Und von welchen Ereignissen erzählen sich die Menschen bis heute? Es werden zum Thema passende Kreativ-Workshops angeboten. Ein Kostenbeitrag für das Material wird erhoben. Wer Rückfragen hat oder teilnehmen möchte, schreibe bitte an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.