Fast auf den Tag genau neun Monate hat’s gedauert: In diesem Zeitraum haben es die Mineure geschafft, die 400 Meter lange Röhre durch den Mühlberg bei Imsweiler zu treiben. Das wird nun gefeiert: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern lädt für den kommenden Donnerstag, 23. Februar, zum „feierlichen Tunneldurchschlag“ ein.

Wie schon mehrfach beim Bau der Brücke sowie beim sogenannten Tunnel-Anstich nutzt der LBM die Gelegenheit, die Bevölkerung einzuladen, auf dass sich alle Interessierten ein Bild vom Fortgang der Bauarbeiten machen können. Der Tunnelbau ist das letzte große Vorhaben beim Bau der Ortsumgehung, die künftig die Bundesstraße 48 an Imsweiler vorbei führen wird.

Sieben Tage die Woche rund um die Uhr gearbeitet

„Seit dem Beginn der Vortriebsarbeiten, die mit dem feierlichen Tunnelanstich am 25. Mai 2022 begannen, wurde am Tunnel fast durchgehend rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, gearbeitet“, teilt der Landesbetrieb mit. Die Arbeiter hätten den Vortrieb von knapp 400 Metern unfallfrei bewältigt. Zur Feier dieses Etappenziels haben sich Gäste angesagt. Unter anderem wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet.

Imsweilerer Bürger und alle anderen, die dabei sein möchten, sind bei der Zeremonie willkommen, deren Schauplatz die nördliche Tunnelwand in Richtung Rockenhausen ist. Der Ort des Geschehens ist über die Schleifmühltal-Brücke erreichbar. Parkplätze sind vor der Brücke ausgewiesen und von der B48 aus leicht erreichbar. Im Anschluss an den Durchschlag wird innerhalb des Tunnels ein Imbiss gereicht, so der Landesbetrieb. Die Feier soll um 15.30 Uhr beginnen.