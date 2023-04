Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Imsweiler rumst’s nicht mehr. „Was ist da los? Schaffen die nix?“, soll sich gar mancher schon gefragt haben. Im Gegenteil. Die Tunnelbauer sind am Ende angelangt. Das heißt aber: Sie müssen wieder von vorn anfangen. Denn die Röhre – Herzstück der B48-Ortsumgehung – wird in zwei Durchgängen gegraben. Wummst ’s jetzt wieder?

Noch ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nicht mal ein Schimmer. Doch das ist so gewollt, sogar notwendig: 20 Meter mächtig ist die Geröllwand, die