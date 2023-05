Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Weitersweiler soll der Ortskern umfassend saniert werden, die Gemeinde will dabei von EU-Fördermitteln profitieren. Im Interview mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Jürgen Cronauer erklärt Ortsbürgermeister Thomas Busch, was sich hinter dieser Maßnahme verbirgt und wie es damit weitergeht.

Herr Busch, woher kommt der Anstoß für die Sanierung des Ortskerns?

Als Gemeinderat haben wir in unserem Ortskern grundsätzlichen Sanierungsbedarf erkannt. In