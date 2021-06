Die Ortsgemeinde Höringen unterstützt den örtlichen Bürgerladen mit 3000 Euro. Damit sorgt sie für einen teilweisen Ausgleich des im vergangenen Jahr verbuchten Fehlbetrags. Die finanzielle Hilfe erfolge je nach Bedarf, unterstrich Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“) in der Sitzung des Gemeinderates, der diesen Beschluss einstimmig fasste.

Zuvor hatte Klaus Busch, Ratsmitglied und erster Vorsitzender des Bürgerladen-Trägervereins, über die Entwicklung der Einrichtung informiert. 2020 sei zwar bedeutend mehr Umsatz als in den Vorjahren gemacht, aber auch viel Geld in die Einrichtung gesteckt worden. Der Verlust habe deutlich über den genannten 3000 Euro gelegen, was für einen solch kleinen Verein ein schwer zu stemmender Brocken sei.

Trotz der Umsatzsteigerung hätten dem Laden die örtlichen Feste wie Kerwe und Weihnachtsmarkt gefehlt. Auch das coronabedingt schon seit geraumer Zeit geschlossene Bürgerhaus decke seinen Bedarf normalerweise im Bürgerladen, so Busch. „Wir sind stets bemüht, den Laden nach vorne zu bringen und alle Hebel zur Verbesserung der Situation in Bewegung zu setzen“, betonte er in seinem Ausblick. Das Ergebnis im ersten Quartal dieses Jahres sei vergleichbar mit dem des Vorjahres.

Auftrag: kostendeckend arbeiten

Ratsmitglied Gert Scheidt (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“) sah in der Unterstützung des Trägervereins keine freiwillig erbrachte Leistung der Gemeinde. Es handele sich aus seiner Sicht vielmehr um einen notwendigen Beitrag zur Stärkung der Daseinsvorsorge. Unabhängig davon hat das Gremium dem Trägerverein aufgetragen, künftig möglichst kostendeckend zu arbeiten.

Angedacht ist die Schaffung einer Außenanlage am Bürgerladen mit Sitzgelegenheiten zu geselligen Aufenthalten. Dadurch soll die Einrichtung noch attraktiver werden. Diesbezüglich bedarf es eines Nutzungsvertrags mit der Ortsgemeinde Höringen als Grundstückseigentümerin, der schon bald beschlossen und unterzeichnet werden soll.