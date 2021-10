Eine Spende der Ortsgemeinde in Höhe von 1850 Euro hat der Imsweilerer Ortsbürgermeister Peter Ziepser an das stationäre Hospiz in Rockenhausen übergeben. Das Geld stammt aus einem Erbe.

Als es darum ging, dem Hospiz in Rockenhausen eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, gab es im Imsweiler Gemeinderat keine Gegenstimme. Der Spendenbetrag stammt aus einem der Gemeinde überlassenen Erbteil eines verstorbenen Bürgers.

Bei der Spendenübergabe sparte Ziepser nicht mit lobenden Worten über die Hospizarbeit: „Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt mit Empathie zu begleiten, ist ein gesellschaftlich hoher Wert, zumal diese Aufgabe in einem Hospiz von gutausgebildeten Fachkräften erfüllt wird. Wir wollten davon gern etwas weitergeben für einen guten und ortsnahen Zweck“, sagte der Ortschef.

Hospiz ist auf Spenden angewiesen

Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr und Hospizleiterin Birgit Edinger bedankten sich für die Spende – denn fünf Prozent der Kosten des Hospizes müssen jährlich über Spenden generiert werden. Ein privater Eigenanteil der schwerkranken Menschen, die stationär aufgenommen werden, entfällt.

Mit dem Rest des Erbes sollen laut Ziepser Anschaffungen für die Ortsgemeinde gemacht werden, zum Beispiel eine neue Schaukel sowie Sitzbänke für den Spielplatz. Außerdem sollen die zur Gemeinde gehörenden Denkmäler im Wald gereinigt und zum Teil saniert werden. Für die Gemeindehalle und den Jugend- und Freizeittreff soll es neues Mobiliar geben.