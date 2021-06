Die Ortsgemeinde wird am vom Land betriebenen Projekt „Bedikk“ teilnehmen. Die Abkürzung steht für „Bedarfsworkshops in kleinen Kommunen“. Ziel ist es, durch Bürgerbeteiligung in Zusammenarbeit mit der Verwaltung den Bedarf an Gesundheitsförderung und Prävention vor Ort zu ermitteln und zu analysieren. Dabei sollen die Bürger ihre Erfahrungen und Vorstellungen einbringen. Letztlich sollen die Kommunen bei der Umsetzung eines Gesundheitsförderungsprozesses unterstützt werden.