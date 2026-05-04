Die Ortsdurchfahrt in Stetten (K62) wird voraussichtlich während den Herbstferien von Montag, 5., bis Freitag, 16. Oktober, voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. Betroffen sind die Kirchheimbolander Straße, die Hauptstraße und die Albisheimer Straße. In drei getrennten Bauabschnitten wird auf einer Länge von rund einem Kilometer Metern der alte Fahrbahnbelag abgefräst und neu asphaltiert. Zudem wird in der Ortsdurchfahrt Pflasterbelag durch Asphalt ersetzt. Die Umleitung wird nach jetziger Planung über Gauersheim, Richtung Albisheim und zurück nach Stetten verlaufen (und umgekehrt). Die Baukosten beziffert der LBM auf rund 200.000 Euro.