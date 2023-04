Die L401 Ortsdurchfahrt Lohnsfeld wird im Laufe des Mittwochabends, 26. April, wieder freigegeben. Darüber informierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms. Die Restarbeiten an der Kaiserstraße finden im Anschluss im laufenden Verkehr statt. Das komplette, 1,36 Millionen teure Vorhaben mit Neubau des Radwegs soll im Mai endgültig fertiggestellt werden.

Mitte Juli 2022 wurde mit dem Neubau des rund einen Kilometer langen und parallel zur L401 verlaufenden Radwegs zwischen Wartenberg und Lohnsfeld begonnen. In mehreren Bauabschnitten wurden unter Vollsperrung zwei Überquerungen gebaut und die Fahrbahn der L401 erneuert. Der rund 2,50 Meter breite Rad- und Gehweg schließt südlich der Ziegelhütte an einen bereits bestehenden Rad- und Gehweg an. Nach rund 320 Meter kreuzt der Weg die L401 und verläuft dann 700 Meter westlich und bis zur Ortslage Lohnsfeld. Am südlichen Ortseingang wurde eine weitere Überquerungsmöglichkeit für Radfahrer und Fußgänger gebaut.