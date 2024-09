Thomas Lebkücher, seit zehn Jahren Ortschef in Bubenheim, wurde auch dieses Mal wieder vom Rat im Amt bestätigt. Im Hauptberuf ist der 45-jährige verheiratete Vater zweier Kinder Polizeibeamter im höheren Dienst. Nach Stationen als Leiter der Polizeiinspektionen Frankenthal und Worms und als stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Worms, leitet er seit 2023 die rheinland-pfälzische Bereitschaftspolizei im Rang eines Polizeidirektors. Trotz diese anspruchsvollen Aufgabe ist Lebkücher, der den Freien Wählern angehört, außerdem noch Mitglied im Kreistag. Als Bubenheimer Ortschef möchte er es schaffen, sich rund drei bis vier Stunden pro Woche freizuschaufeln, um für sein Dorf, das knapp 430 Einwihner hat, im Einsatz sein zu können. Als Hemmschuh für Kommunalpolitiker der heutigen Zeit betrachtet er die „verfassungswidrige Gestaltung der Kommunalhaushalte sowie eine ideologisierte und weltfremde Politik“. Interessanter Fakt am Rande: In der Fasnachtszeit macht der Ortschef auch im Elferrat und in der Bütt eine gute Figur.