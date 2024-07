Seit Montag hat die Gemeinde Bedesbach einen neuen Ortsbürgermeister. Bei der traditionellen Kerwesitzung im Gasthaus Born wurde Stefan Jung einstimmig von den Ratsmitgliedern gewählt. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge von Peter Koch an, der nach 15 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidierte. Ebenfalls einstimmig fielen die Voten für die Beigeordneten Axel Stutzkeitz und Tim Sander aus.

Jung stammt aus Altenglan und wohnt seit 18 Jahren in Bedesbach. Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter. „Es war die Herzlichkeit und Offenheit der Menschen hier, die mich und meine Frau sofort willkommen hießen“, sagt der Berufsschullehrer, der in Homburg tätig ist. Es seien genau diese Werte , die ihn dazu bewogen haben, sich zu engagieren und letztlich das Amt des Ortsbürgermeisters anzunehmen. Der neue Amtsträger gehört seit zehn Jahren dem Ortsgemeinderat an, in der abgelaufenen Legislaturperiode war er Erster Beigeordneter. Er spielt Fußball in der AH des TuS Bedesbach-Patersbach und fährt gerne Rad.

Dorfplatz für alle Generationen

„Bürgernähe ist mir ein großes Anliegen“, sagt Stefan Jung. Er wolle „in guten und in schwierigen Zeiten“ für das Dorf da sein. Er stehe dafür ein, dass Bedesbach ein „lebenswerter Ort, sowohl für junge Familien als auch für die Jugend und die ältere Generation“ bleibe. Die Erweiterung des Neubaugebiets, die Erhaltung des Gemeindekindergartens und der Bau eines neuen Spielplatzes müssten vorangetrieben werden. Der Dorfplatz solle ein Ort für alle Generationen werden.