Geht es nach Bürgermeister Klaus Glass, wird es in Oberhausen an der Appel in den nächsten Jahren vor allem auf Handarbeit ankommen. Der 72-Jährige geht nach der Wahl durch den Gemeinderat in seine zweite Amtszeit. Es stehen vor allem Arbeiten für die Instandhaltung und Sanierung des Ortskerns an. „Ich bin bestrebt, viele Dinge in Eigenleistung zu erledigen“, betont Glass. Das Ziel sei, den Haushalt zu entlasten, der bislang ausgeglichen ist – und das auch zukünftig bleiben soll.