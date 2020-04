Im Normalbetrieb stellt die Firma Moll Kofferanhänger, Dokumentenmappen und Ähnliches für die Reisebranche her. Jetzt aber wurde eine Maschine umgebaut und produziert Gesichtsmasken zum Schutz vor Corona.

Die Stanzmaschine in der Produktionshalle der Firma Moll in stanzt normalerweise Kofferanhänger aus. Jetzt allerdings werden besondere Stanzeisen untergelegt: Sie fertigen aus den 15 Lagen eines sogenannten Non-Woven-Stoffs Masken-Rohlinge. „Die Eisen lassen wir in einer Spezialfirma für die Schuhindustrie herstellen“, erklärt Ralf Moll, der Sohn des Firmenchefs.

Die Kapazität reicht theoretisch für täglich rund 11.000 Rohlinge, die in einem weiteren Arbeitsschritt dann noch mit einem Gummiband versehen werden. „Coronamasken dürfen wir sie nicht nennen, weil sie nur die Mindestkriterien erfüllen“, erläutert Firmenchef Helmut Moll. Deshalb gehen sie als „Spuckmasken“ in den Verkauf. Sie sollen wenigstens einen Minimalschutz gegen das Virus sein. Darüber hinaus stellt die Firma auch waschbare Masken aus Hemdenstoff her. Das Ausgangsmaterial bezieht die Firma über eine Weberei in Aschaffenburg.

Der Vertrieb ist noch nicht geklärt

Somit ist die Firma gerüstet, um Spuckmasken im größeren Stil herzustellen. Was fehlt ist laut Helmut Moll einerseits die Unterstützung durch die Behörden, andererseits ist auch der Vertrieb noch nicht geklärt, weil Vertriebspartner fehlen. „Ich würde mir wünschen, dass sowas von zentraler Stelle in die Hand genommen wird, etwa beim Kreis“ sagt Helmut Moll. Ihm sei bekannt, dass es auch noch andere Produktionsstätten gebe. „Wenn Einkauf und Vertrieb gebündelt wäre, wäre es erstens einfacher und auch preiswerter, an Material zu kommen, und zweites wäre es auch leichter, Abnehmer für die Masken zu finden“, ist sich Moll sicher.

Denn was Vater und Sohn Moll bisher noch fehlt, sind größere Aufträge für die Masken. „Ich könnte mir vor allem Arztpraxen und Krankenhäuser als Abnehmer vorstellen“, sagt der Firmenchef. Natürlich ist er auch bereit, die Masken an Privatpersonen zu verkaufen, allerdings ist auf Behördenanordnung derzeit nur telefonische Bestellung unter der Nummer 0171 5338885 möglich. Die Molls hoffen, dass der Verkauf nun bald anlaufen kann. „Der Bedarf ist ja schließlich da.“