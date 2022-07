Seit Samstag ist die 1885-Seelen-Gemeinde Ramsen um ein neues Hotel reicher: Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt eröffneten bei ihrem Sommerfest feierlich ihr Bienenhotel.

Der stattliche Zweckbau aus Holz beschäftigte die Kita-Kinder in den vergangenen Monaten. Die Idee beruht auf einer Ausschreibung der Handwerkskammer mit dem Titel „Kleine Hände – große Zukunft“. Zwei ortsansässige Handwerksbetriebe (Holzbau Kaiser und Schreinerei Sven Bär) griffen die Idee auf und so wurde gemeinsam mit den Kindern das Projekt in Angriff genommen. „Wir hatten viel Spaß beim Unterricht in der Werkhalle“, befand Erzieherin Antje Vodnik. Die Kinder hätten viele Fragen zu den Handwerksberufen gehabt und die meisten haben sogar gelernt, einen Nagel ins Holz zu schlagen oder mit der Handsäge zu arbeiten. So wurden die kompletten Schindeln durch die Kinder ans Bienenhotel angenagelt. Auch für ein Großteil des Wohnkomforts für das Bienenhaus sorgten die Kinder. Sie sammelten dafür Moos, Stroh und Rinde. Zu guter Letzt wurde das gut 1,50 Meter hohe Bauwerk fest auf einem Beton-Fundament verankert. Das Thema Frieden bestimmte dann die Einweihungsfeier der Kinder.

Die Ramser Kita hat aktuell 67 Kinder und die werden in drei Gruppen durch Fachpersonal betreut (in Summe acht Stellen). Eine halbe Stelle ist nicht besetzt. „Wir haben eine recht lange Warteliste von 25 Kindern“, so Leiterin Inga Quartz. Kinder unter einem Jahr können auch jetzt schon nicht betreut werden. In Ramsen siedelten sich immer mehr junge Familien an. Das bedeute für den Kindergarten: Es fehlt nicht nur Personal, sondern auch das Raumangebot sei längst nicht ausreichend.