Das einzige, was vom diesjährigen Kirchheimbolander Residenzfest geblieben ist, war das traditionelle Residenzfest-Orgelkonzert des Bezirkskantors Martin Reitzig an der Mozartorgel in der Paulskirche. „Barock trifft Romantik“ zeigte, was die Stummorgel alles kann. Wer den Weg durch die übergroße Hitze gefunden hatte, fand einen angenehm temperierten Aufenthalt und wunderschöne, lebhaft vorgetragene Musik.

Martin Reitzig hat diesmal drei große Werke der Orgelliteratur ausgewählt.

Wunderbar warm, gravitätisch volltönend setzt Léon Boellmanns berühmte Suite