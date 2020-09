Am Sonntag, 13. September, findet um 17 Uhr in der Paulskirche das nächste Orgelkonzert im Jubiläumsjahr der 275 Jahre alten Stumm-Orgel statt. Unter dem Motto „Variationen“ spielt Wolfgang Zerer Werke von J.S. Bach, Mozart, Mendelssohn und Alain. Bach bildet dabei den Rahmen. Seit 1989 ist Zerer Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Der Preisträger diverser Orgelwettbewerbe gab weltweit Konzerte. Der Eintritt ist frei. red/bti