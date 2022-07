Unter dem Motto „Gott ist mein Hirt“ geht die diesjährige Orgelsommer-Konzertreihe am Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr in der protestantischen Paulskirche in Kirchheimbolanden in die dritte Runde. Diesmal dabei ist der Chorleiterchor Pfalz.

Das Programm enthält Werke unter anderem von den Komponisten Charles Gounod, Moses Hogan, Friedrich Silcher und Franz Schubert. Mitwirkende sind Rudolf Peter (Orgel und Klavier), Ekaterina Kronibus (Sopran), Erwin Breitwieser (Tenor) sowie Harald Kronibus (Bariton), der auch die Leitung innehat.

Der Chorleiterchor Pfalz wurde 1985 von Klaus Kiefer als Chorleiterchor des Pfälzischen Sängerbundes ins Leben gerufen. Anlass war das 125-jährige Bestehen des Pfälzischen Sängerbundes. Im Jahre 2004 übernahm Harald Kronibus die musikalische Leitung des Chors, der sich nach dem Loslösen vom Pfälzischen Sängerbund Chorleiterchor Pfalz nannte.

Der Eintritt zu dem Benefizkonzert zu Gunsten der Stumm-Orgel von 1745 ist frei.