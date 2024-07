Die neue Bezirkskantorin Ulrike Heubeck stellt sich am Sonntag, 7. Juli, ab 19 Uhr in der Paulskirche in Kirchheimbolanden musikalisch vor. In unserer Ausgabe von 5. Juli war fälschlich eine andere Uhrzeit genannt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Im Juni hat Ulrike Heubeck ihre Stelle als Bezirkskantorin im Protestantischen Dekanat Donnersberg und der Kirchengemeinde Kirchheimbolanden angetreten. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde sie durch Oberkirchenrat Markus Jäckle und Dekan Stefan Dominke in ihr Amt eingeführt. Nun stellt sie sich der Öffentlichkeit musikalisch vor: Auf der Stumm-Orgel von 1745 interpretiert sie Orgelwerke, die ihr besonders am Herzen liegen. Darunter sind die „Passacaglia“ von J. S. Bach, das Flötenkonzert von J. C. H. Rinck, eine Triosonate von J. F. Fasch und Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann. Das Konzert in der Paulskirche Kirchheimbolanden beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei – eine Spende für die Stumm-Orgel wird erbeten.