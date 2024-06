Die Stadt Rockenhausen lädt zu einem Konzert in die Protestantische Kirche: Am Freitag, 28. Juni, findet um 19 Uhr im Rahmen des Festivals Neue Musik das Konzert „Options / 2“ auf Orgel und Tenorsaxophon statt. Solisten sind die Saxophonistin Eva-Maria Karbacher und Organist Sascha Henkel. Der Eintritt ist frei.

Kernthema von Sascha Henkels Arbeit ist die Beschaffenheit des Klangs und der ihn erzeugenden Materialien sowie die Ensemblearbeit als soziale Plastik. Auch Eva-Maria Karbacher, Saxophonistin und Improvisatorin, arbeitet in den Grenzbereichen zwischen freier Improvisation, zeitgenössischer Musik und Jazz.

Beim Programm „Options / 2“ arbeiten die Musiker bewusst mit dem Kirchenraum und seinen Ecken, Nischen und unterschiedlichen Oberflächen, an denen sich der Klang bricht, wandelt und formt. Ziel sei die Möglichkeit der Versenkung in sich selbst und in die Musik. Es geht um den erlebten Raum und die hörend verbrachte Zeit. Die Zuhörere sind einegladen, durch Bewegung im Raum, Drehen des Kopfes oder Abdecken der Ohrmuscheln die Klänge auf unterschiedlichste Weise zu erfahren.

Die Musik erhält einen systematischen und klanglichen „roten Faden“, der den Improvisationen eine Ausrichtung verleiht. Henkel arbeitete mit Einzeltönen und Clustern durch Auflegen unterschiedlich großer Stahlgewichte. Die Stimmführung und -verteilung in den Pedalen wird durch Hinzunahme von Stöcken erweitert.