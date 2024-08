Der neue Fußball-Landesligist SV Kirchheimbolanden ist sehr ordentlich in die neue Saison gestartet. Der Aufsteiger kam beim Meisterschaftsfavoriten TuS Hackenheim zu einem Punktgewinn. Spielertrainer Timo Riemer zeigte sich nach der sehr guten Begegnung überaus zufrieden.

„Mit dem einen Punkt können wir sehr gut leben. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie gegen einen Gegner, den ich unter den Top acht der Liga sehe, sehr gut mithalten kann“, sagte Riemer nach dem 1:1 (0:0). Vor der tollen Landesliga-Kulisse von 350 Zuschauern machte es der Aufsteiger bis auf die ersten zehn Minuten richtig gut. „Hackenheim hatte eine gute Anfangsphase, da waren wir noch zu nervös und unsortiert“, sagt Riemer. Seine Elf hatte Glück, dass der Hackenheimer Spielertrainer Tim Hulsey die beste Gelegenheit der Platzherren vergab (10.). In der Folge hielt der Neuling aber den Ball vom eigenen Strafraum gut weg und war bis zur Pause dem Führungstreffer näher als der Favorit.

Nach dem Seitenwechsel waren die Kirchheimbolander dann so richtig am Drücker. In der 60. Minute wurde Felix Reißmann im Hackenheimer Strafraum gefoult. Es gab einen Elfmeter. Reißmann übernahm Verantwortung - und verschoss. „Eigentlich gibt so etwas ja manchmal einen Knick im Spiel. Aber die Mannschaft hat einfach weitergemacht und sich nicht von dem Fehlschuss beeindrucken lassen“, sagte Riemer, der klar machte: „Wenn Felix das nächste Mal wieder einen Strafstoß schießen möchte, kann er das gerne tun, ich werde ihn nach dem Fehlschuss sicher nicht bestrafen.“

Der Neuling erspielte sich kurze Zeit später die nächste Großchance. Und diesmal war der starke Marschall im Hackenheimer Gehäuse geschlagen. Christopher Egelhof erzielte in der 63. Spielminute das erste Kirchheimbolander Tor in der Landesliga.

Pokalspiel gegen Steinwenden

Hackenheim versuchte danach zu kontern. Und plötzlich machten die Platzherren auch ganz viel Druck. Einmal war die Kirchheimbolander Defensive mal nicht im Bilde. Schon schlug der Aufstiegskandidat zu. Hans Steyer gelang mit einer schönen Volleyabnahme eine gute Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit das 1:1 (77.). Danach neutralisierten sich beide Mannschaften. Letztlich endete die Partie mit einem Unentschieden. Der SVK konnte sich aber ein bisschen als Sieger fühlen. „Für das erste Saisonspiel war das sehr gut“, sagte Riemer, der mit seiner Mannschaft bereits am Mittwochabend wieder ran muss. Dann steht das Drittrundenspiel im Südwest-Verbandspokal an. Der SVK tritt um 19.30 Uhr zu Hause gegen den Verbandsligisten SV Steinwenden an.