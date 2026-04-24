Der RV Bolanden hat kurz hintereinander zwei schöne Freiluft-Veranstaltungen geplant.

Die ersten Wochenenden mit Sonnenschein und warmen Wetter gab es schon. Nun möchte auch der Radfahrer-Verein Bolanden gemeinsam mit allen Interessierten auf dem Bolandener Marktplatz den Frühling genießen. Wieder stehen zwei kurz hintereinander folgende Veranstaltungen auf dem Programm.

Am Sonntag steht das Volksradfahren des Radfahrer-Vereins Bolanden im Ortskalender von Bolanden und am darauffolgenden Donnerstag das Maigrillen. Beide Veranstaltungen finden, wie auch in den vergangenen Jahren, auf dem Bolandener Marktplatz in der Bennhauser Straße statt. „So hält sich der technische und planerische Aufwand im Rahmen“, ist aus den Reihen der RVB-Vorstandschaft zu hören.

Volksradfahren: 16 Kilometer ist eine Runde lang

Der Startschuss zum Volksradfahren fällt am Sonntag morgens um 10.30 Uhr. Ab dann kann die familienfreundliche Strecke mit rund 16 Kilometern Länge auf befestigtem Untergrund im selbst gewählten Tempo absolviert werden. Sie führt einmal quer durch die umliegende Region und kann nach Zahlung einer kleinen Teilnahmegebühr in Angriff genommen werden. Die Streckenführung ist so gewählt, dass sie auch für ungeübte Radler gut zu bewältigen ist. Und wer danach noch Energie hat, fährt einfach noch eine oder zwei Runden.

Auf dem Marktplatz wird im Anschluss wieder ein reges Treiben von radsportlich Gleichgesinnten entstehen – mit einer gemütlichen und ausgelassenen Volksfest-Stimmung. Kontrollschluss auf der Strecke wird gegen 16 Uhr sein – danach klingt die Veranstaltung langsam aus.

Am 30. April werden dann die Grillstellen auf dem Marktplatz positioniert, und das Feiern gemeinsam mit dem RVB geht in die zweite Runde. Hier wird es weniger sportlich, stattdessen gemütlich. Los geht das Maigrillen um 19 Uhr, die Grillstellen werden gegen 19.30 Uhr entzündet. Mit einsetzender Dämmerung taucht der Marktplatz in eine urige, knisternde und gemütliche Atmosphäre. Für die kleinen Gäste wird es auch wieder eine separate kleinere Feuerstelle geben, über der sie sich ihr eigenes Stockbrot zubereiten können. Verein und Vorstandschaft hoffen auf viele Gäste und gute Stimmung.