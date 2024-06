Das „Crossover Orchester Westpfalz“ lädt am Samstag, 8. Juni, 19 Uhr, zu „Crossover meets Lebenshilfe“, einem Konzertformat mit Orchester, Band, Chor und Solosängern aus der Westpfalz in die Stadthalle Kirchheimbolanden ein.

Unter der musikalischen Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer hat das Ensemble ein vielseitiges Programm mit verschiedenen musikalischen Höhepunkten zusammengestellt. Titel von John Miles, Tina Turner, Robbie Williams, Bon Jovi oder Marc Ronson sind nur einige des abwechslungsreichen Repertoires. Das „Crossover Orchester Westpfalz“ begrüßt beim Konzert einige musikalische Gäste: gesanglich wird es von Ramona Dworak aus Kaiserslautern, bekannt von „Jam Planet“ und „Girls on Fire“, unterstützt. An der Gitarre und am Gesang ist Jürgen Walzer, bekannt durch „Superior“ und seine Rockoper „Dispyria“, dabei. Hinzu kommen Ben Clemenz, der „The Voice Kids“-Teilnehmer aus Kaiserslautern, sowie Michaela Clemenz, die Mutter von Ben und ausgebildete Sopranistin, die auch an der Querflöte zu hören sein wird. Ebenfalls als Gast dabei ist Stephan Hugo, bekannt durch „Winterland“ und viele weitere Formationen, aber vor allem auch durch seinen charismatisch-markanten Gesang bei Produktionen des Pfalztheaters und auf verschiedenen CD-Produktionen.

Den Background-Gesang übernimmt die der eigene Chor des „Crossover Orchesters Westpfalz“ mit Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Region.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Erlöse aus Spenden und Getränkeverkauf kommen den Projekten der Lebenshilfe Westpfalz zugute, die unter anderem seit 1987 eine Wohnstätte für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen betreibt. Zusätzlich setzt sich die Lebenshilfe in vielen Bereichen für die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen ein, unter anderem bei der Gartenschau Kaiserslautern, dem Waschpark, dem Cap-Marlt und der Tankstelle sowie im kulturellen Bereich mit dem „Alles muss raus“-Festival und „Begegnungen in der Kunst“ in Kirchheimbolanden.

Info

Alle Informationen zu „Crossover meets Lebenshilfe“ sind unter crossover-orchester-westpfalz.de zu finden.