Ein großes Ensemble, eine tolle Aufführung – und doch ein recht verhaltener Publikumszuspruch bei der Aufführung der Oper „Abu Hassan“ in der Orangerie. Woran lag es wohl?

Am Samstagabend konnte man in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden die Aufführung der Oper „Abu Hassan“ von Carl Maria von Weber durch die SAP Sinfonietta