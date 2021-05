Am Samstag wurde in der Bolander Parkallee ein roter Opel Manta aufgebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 14 und 18.20 Uhr. Dabei wurde die Fahrertür von unbekannten Tätern aufgehebelt. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Eventuelle Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden unter Telefon 06352 911-100.