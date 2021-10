Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens informiert am 28. Oktober 2021 online über Studienmöglichkeiten für Berufstätige. Seit der Öffnung der Hochschulen für Studierende ohne Abitur 2009 wurden insbesondere mit dem Förderprogramm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ die Möglichkeiten für berufsbegleitendes Studieren und lebenslanges, wissenschaftliches Lernen für Berufstätige und Personen mit Familienpflichten stark erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einer einstündigen Onlineveranstaltung am 28. Oktober informiert die Agentur für Arbeit ab 16.30 Uhr über die verbesserten Studienmöglichkeiten für Erwachsene mit beruflicher Vorerfahrung und über regionale Studienmöglichkeiten.

Info



Eine Anmeldung ist im Vorfeld per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.Beratung@arbeitsagentur.de erforderlich. Zugangsdaten und weitere Informationen zur Veranstaltung werden einen Tag vorher per E-Mail zugesandt.