„Gleiches Recht für alle“ lautet der Titel eines Online-Vortrags, den die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens am Dienstag, 9. Februar, ab 9 Uhr anbietet.

Die zweistündige Veranstaltung zum Thema Arbeitsrecht ist Teil der Veranstaltungsreihe „BiZ & Donna“. Diese behandelt aktuelle Themen aus der Arbeitswelt und richtet sich vorrangig an Frauen. Arbeitsrecht sei ein sehr komplexes Thema, Beschäftigte sollten jedoch ihre Rechte kennen und einfordern, so die Agentur für Arbeit.

In dem Vortrag gebe Regine Janes von der Arbeitskammer des Saarlandes Informationen zu unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Themen. Dazu gehörten Fragen wie: Was ist im Vorstellungsgespräch erlaubt? Wie muss ein Arbeitsvertrag gestaltet sein? Wie ist das mit dem Kündigungsrecht? Was ist bei Krankheit, Urlaub, Teilzeit sowie nach Eltern- oder Pflegezeit zu beachten? Wie sieht es mit Arbeitsrecht bei Minijobs und Jobs im Übergangsbereich aus?

Interessierte werden gebeten, sich vorab per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de für die Online-Veranstaltung anzumelden. Sie erhalten dann auf diesem Weg auch die Zugangsdaten.