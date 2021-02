Der Landfrauenverband Pfalz veranstaltet am Freitag, 12. März, ab 19 Uhr einen Online-Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema „Wahljahr 2021 – Demokratie in Deutschland“ mit der Referentin Jasmin Fitzpatrick, von der Universität Mainz. Anmeldung bei Helga Stenschke-Heinz, Kreisgeschäftsstelle Donnersberg, Telefon 06385 993007, oder per E-Mail an helga.stenschke@googlemail.com.