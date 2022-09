Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet am Donnerstag, 22. September, 16 Uhr, die Online-Veranstaltung „Nach der Schule ins Ausland“ an. Ines Dynowski von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung informiert und beantwortet Fragen rund um das Thema Au-pair, Work and Travel, Sprachkurse, Freiwilligendienste, Praktika, Ausbildung und Studium im Ausland. Anmeldung per E-Mail an Kaiserslautern.BiZ@arbeitsagentur.de, dann folgt der Link zur Veranstaltung.