Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet am Dienstag, 17. Mai, ab 9 Uhr eine rund zweistündige Online-Veranstaltung zum beruflichen Wiedereinstieg – vorrangig von Frauen – an. „Zum Wiedereinstieg gehört neben einer ersten Orientierung vor allem auch die Festlegung von Schwerpunkten“, teilt die Agentur für Arbeit mit. In dem Seminar beantworte Referentin Nadja Schäfer viele Fragen, die mit einem Neuanfang einhergingen: Was gilt es bereits im Vorfeld zu beachten? Wie gelingt die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf? Wie können Prioritäten gesetzt werden? Welche Unterstützungsangebote gibt es für Wiedereinsteiger(innen)?

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Job – Familie – Karriere“, die sich in erster Linie an Frauen richtet und aktuelle Themen aus der Arbeitswelt behandelt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de, die Zugangsdaten werden zugeschickt. Infos bei Nadja Schäfer, Telefon 0631 3641-526.