„Klima-Treffs“ waren im letzten Jahr eine Art Startschuss des neuen Klimaschutzmanagements des Kreises – thematisch fokussierte Besuche in Dörfern. Corona ließ aber nur noch einen zu, damals in Bennhausen. Dann kam der Lockdown. In diesem Jahr nun will das dreiköpfige Team mit einem Online-Angebot den Klimaschutz pandemiegerecht tiefer ins Donnersberger Land hineintragen. Am 19. Januar startet dazu der erste „Klima-Talk“.

Katharina Russy, Lena Gilcher und Klaus-Dieter Jacubasch, die drei Klimaschutzmanager des Kreises, werden jeweils abwechselnd, je nach Thema, diese virtuellen Rat- und Infobörsen