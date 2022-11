Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet am Dienstag, 22. November, ein Online-Seminar rund um das Vorstellungsgespräch an. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Ob persönlich oder online: In einem Vorstellungsgespräch sei es wichtig, sich und sein Können gut vorbereitet und selbstbewusst zu präsentieren, so die Arbeitsagentur.

Tipps, wie das bestmöglich gelinge, gebe Referentin Sandra Liane Braun zu folgenden Fragen: Wie ist der Ablauf eines Gesprächs? Wie zeige ich souverän meine Eignung? Worauf achten Personalverantwortliche? Wie kläre ich Gehaltsfragen? Was ist bei Online-Vorstellungsgesprächen zu beachten? Weitere Infos gibt es unter Telefon 0631 3641526. Anmeldung per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de