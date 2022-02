Die Agentur für Arbeit bietet in Kooperation mit der Handwerkskammer der Pfalz sowie dem Netzwerk Alte Welt am Dienstag, 15. Februar, 14 bis 18 Uhr, eine Online-Plattform für alle, die vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen und ihre Zukunft klarmachen möchten. Eine weitere Veranstaltung rund um das Thema Handwerk schließt sich im März an.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, können Schüler bei der Veranstaltung „#AusbildungKlarmachen im Handwerk“ herausfinden, was zu ihnen passt. Sie können Berufe im Handwerk kennenlernen und sich direkt mit Betrieben aus der Region austauschen. Ausbildungsberufe im Handwerk zeigen Möglichkeiten auf, wie man mit Hilfe der Arbeitsagentur und der Handwerkskammer den passenden Betrieb finden kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Betriebe kennenzulernen, die duale Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Die Schüler bekommen darüber hinaus die Chance, direkt mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Die kostenlose Veranstaltung läuft über Microsoft Teams, Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kaiserslautern-pirmasens/alte-welt.

Eine weitere Veranstaltung rund um das Handwerk schließt sich im März an. Bei den „Azubi-Online-Datings – Get your Date. Get Your Deal!“ der Handwerkskammer besteht vom 1. bis zum 31. März die Gelegenheit, virtuelle Kennenlerngespräche (Dates) mit den Unternehmen zu führen, die die Gewerke vorgestellt haben. Das Date mit dem Wunschbetrieb kann unter hwk-pfalz.de/azubionlinedatings gebucht werden.