Eine weltweite Karte zeigt, welche bekannten Persönlichkeiten Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Co. hervorgebracht haben. Auch historische Personen sind vertreten.

Wer ist die berühmteste Person, die in Kirchheimbolanden, Rockenhausen und dem Donnersbergkreis geboren wurde? Eine Frage, die sich vermutlich viele stellen – und die der finnische Kartendesigner Topi Tjukanov versucht, zu beantworten. Und zwar mithilfe einer interaktiven, virtuellen Karte, der sogenannten Notable People Map. Die Webseite ist frei zugänglich und funktioniert ähnlich wie Google Maps. Statt einer Wegbeschreibung kann man hier jedoch Namen berühmter Persönlichkeiten finden. Die Personen sind via Karte ihren jeweiligen Geburtsorten zugeordnet.

Wie groß und dick die Namen dabei auf der Karte angezeigt werden, hängt nicht von der Größe des Ortes ab, in dem die jeweilige Berühmtheit geboren wurde, sondern von ihrem Bekanntheitsgrad. Diesen ermittelt die Datenbank durch Faktoren wie Wikipedia-Aufrufzahlen, die Länge der dortigen Biografie sowie die Anzahl an externen Links auf dem Wikipedia-Artikel der Person. Diese Parameter können mancherorts für unerwartete Ergebnisse sorgen, wie Tjukanov angibt.

ESC-Teilnehmerin aus Rockenhausen

Der Karte zugrunde liegt eine Studie aus dem Jahr 2022, die im Wissenschaftsmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde. Ein Forschungsteam hat daraus eine umfangreiche Datenbank mit 2,29 Millionen Personen aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Politik und Sport erstellt. Genutzt wurden Daten der Portale Wikipedia und Wikidata, berücksichtigt wurden Personen, die zwischen 3500 vor Christus und dem Jahr 2018 geboren sind.

Wilhelm Georg August Heinrich Belgicus zu Nassau wurde 1792 im Schloss Kirchheimbolanden geboren und regierte von 1816 bis 1839 als Wilhelm I., zweiter Herzog des 1806 gegründeten Herzogtums Nassau. Nach der Besetzung des nahen Mainz durch die Franzosen floh Wilhelms Vater, der damalige Fürst Friedrich-Wilhelm von Nassau-Weilburg, 1793 aus Kirchheimbolanden nach Bayreuth. Damit endete für das Schloss die Funktion als Fürstenresidenz – und so auch die Herrschaft der Fürsten von Nassau-Weilburg über diese Region.

Schlagersängerin Joy Fleming ist in Rockenhausen zur Welt gekommen. ArchivFoto: Thomas Fuessler

1944 wurde die Jazz-, Blues- und Schlagersängerin Joy Fleming unter ihrem bürgerlichen Namen Erna Raad in Rockenhausen geboren. Fleming nahm 1975 mit „Ein Lied kann eine Brücke sein“ am Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm teil. Es war ihr bekanntestes Lied, das es bis auf Platz 32 der deutschen Single-Charts schaffte. Fleming hatte unter anderem ein eigenes Musiklabel und lebte bis zu ihrem Tod 2017 in einem Stadtteil von Sinsheim.

Philosoph erhält Bundesverdienstkreuz

Wilhelm Heinrich Erb wurde 1840 in Winnweiler geboren. Er war Internist, Pathologe und Neurologe – und leistete mehrere wichtige Beiträge zur Entwicklung der modernen Neurologie. Erb war maßgeblich an der Gründung der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte – der heutigen Deutschen Gesellschaft für Neurologie – beteiligt. Noch immer vergibt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie die Wilhelm-Erb-Gedenkmedaille.

Der deutsche Philosoph Alwin Diemer kam 1920 in Eisenberg zur Welt. 1983, drei Jahre vor seinem Tod, erhielt er für seine Forschungen das Bundesverdienstkreuz.

Theodor Erasmus Hilgard war ein Rechtswissenschaftler, der 1790 in Marnheim zur Welt kam. 1821 wurde er Mitglied des damaligen Landrats der Pfalz und er sympathisierte mit der Freiheits- und Einheitsbewegung, die 1832 das Hambacher Fest organisierte, selbst teil nahm Hilgard aber nicht.

Kunstpionier aus Mannweiler Der Geologe Carl Wilhelm von Gümbel, hier im Alter von etwa 70 Jahren auf einem Ölgemälde von Julius Kraut, ist in Dannenfels geboren. Repro: Barbara Till

Der 1823 in Dannenfels geborene Carl Wilhelm von Gümbel war ein renommierter Geologe. 1882 erhielt er das Ritterkreuz von Ludwig II. und wurde damit in den Adelsstand erhoben. Gümbel führte ab 1851 eine systematische geognostische Erforschung Bayerns durch. Es ist sein Verdienst, etwa 20 Gesteinsarten erstmals beschrieben zu haben.

Der Künstler Walter Miers wurde in Mannweiler geboren. ArchivFoto: Zentrum fürKunst und Medien Karlsruhe

Walter Giers kam 1937 im damals noch eigenständigen Mannweiler zur Welt. Er zählt zu den Pionieren der Electronic Art – einer Form der Kunst, die im weiteren Sinne Gebrauch von elektronischen Medien und/oder Technologien macht.