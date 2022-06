Das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung führt aktuell eine Online-Befragung zum Thema Radverkehr im Donnersbergkreis durch. Sie dient dazu, Informationen über die Radfahrbedürfnisse, die Zufriedenheit, die Ist-Situation und Erwartungen von den Bürgern zu ermitteln. Gleichzeitig soll die Umfrage als Chance gesehen werden, die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur zu analysieren und die Bürger des Donnersbergkreises an der künftigen Gestaltung der Radverkehrsentwicklung zu beteiligen.

Jeder kann bis zum 1. Juli an der Umfrage teilnehmen, egal ob regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs oder nicht. Laut Kreisverwaltung dauert das maximal zehn Minuten. Die Umfrage kann unter www.s2survey.net/radverkehr_donnersberg/ abgerufen werden. Weitere Infos und Fragen per E-Mail an klimaschutz@donnersberg.de.