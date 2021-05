Französisch lernen, den Beckenboden trainieren oder zusammen ein vegetarisches Gericht kochen: Trotz Corona ist dies zur Zeit bei den Kursen der Kreisvolkshochschule (KVHS) möglich – im Internet versteht sich. Die KVHS erweitert ihr Online-Angebot aufgrund des andauernden Lockdowns stetig. Einige möchten diese Alternative jetzt schon nicht mehr missen.

Thorsten Trost ist groß im Bild zu sehen, gerade rollt er die ersten Parmesan-Spinat-Knödel. „Der Teig muss schön glatt sein. Wenn er zu trocken ist, noch etwas heiße Milch dazu geben, wenn er zu feucht ist, Semmelbrösel oder Mehl ergänzen“, sagt der Rockenhausener in die Kamera, die seine Frau Judith hält. Die anderen Teilnehmer des Kochkurses sind zuhause in ihren eigenen Küchen und kochen fleißig mit. Die Tipps des Profis nehmen sie gerne an.

Der erste Online-Kochkurs der VHS kommt gut an. Zwar stockt die Internetverbindung bei dem einen oder anderen Teilnehmer ab und zu, aber im Großen und Ganzen klappt alles ziemlich gut – auch dank Michaela Baumrucker, die bei jedem Kursteilnehmer einzeln prüft, ob technisch alles funktioniert. Die Hobbyköche sind derweil damit beschäftigt, auf Anweisung des Profis – Trost ist Küchenmeister an der Katholischen Hochschulgemeinde am Campus in Mainz – eine Gemüse-Butter und ein Salatdressing aus Petersilie, Dill und Sauerrahm herzustellen.

Viel Spaß beim Kochen

Zwischendurch gibt es Tipps – zum Beispiel zu verschiedenen Schneidetechniken und wie man es vermeidet, sich in die Finger zu schneiden. Trost hat Spaß beim Kochen und Wissen weitergeben, die Atmosphäre ist locker. Alexandra Stibbe ist „überrascht, wie gut man den Kochkurs hinbekommen kann, ohne sich zu sehen“. Die 47-Jährige hat durch Zufall eine Anzeige gesehen, und da sie sowieso gerne Kochkurse besucht, wollte sie den Onlinekurs ausprobieren. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie die Knödel zubereitet. Manchmal habe die Internetverbindung etwas gehangen, aber zu zweit kein Problem gewesen, zu kochen und den Anweisungen zu folgen.

„Das war auch ein geniales Rezept für so einen Kurs, eher einfach, aber abwandlungsfähig. Und der Koch war auch sehr kompetent“, lobt die Kirchheimbolanderin. Obgleich ihr diese Erfahrung Spaß gemacht hat – über einen Präsenzkochkurs würde sich Alexandra Stibbe doch wieder freuen, weil da der Koch den Teilnehmern über die Schulter schauen und noch präzisere Anweisungen geben kann. Das würde selbstredend auch Trost gefallen, doch bis dahin wird er auf jeden Fall noch den einen oder anderen Online-Kochkurs anbieten.

In die Zukunft schauen

Die Onlinekurse an der KVHS wurden seit Januar kontinuierlich ausgebaut, berichtet Evangeline Beyer, Leiterin der KVHS Donnersbergkreis. „Da haben wir jetzt einige Erfahrungen sammeln können. Die Resonanz ist zwar noch ein bisschen zurückhaltend, aber einige Kurse führen wir kontinuierlich gut besucht durch“, sagt Beyer. Diese sollen auch dann weiterlaufen, wenn Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind.

In Präsenz finden momentan nur die Deutsch- und Integrationskurse (bei einem Inzidenzwert unter 165) statt. „Alle anderen leider nur online“, bedauert Beyer. Trotz der andauernden Pandemie hat die KVHS gerade das Programm für das zweite Halbjahr geplant. „Wir haben zwar ein paar Einbußen wegen Räumlichkeiten und auch Dozenten, die mit ihren Planungen vorsichtiger geworden sind. Aber wir müssen in die Zukunft schauen und sind dann auch direkt wieder startbereit.“ In der Zwischenzeit hat die KVHS zudem weitere Aktivitäten gestartet, zum Beispiel eine Kooperation mit den Schulen im Kreis für additive Lernangebote, also Nachhilfe. Auch den VHS-Sommer, ein Ferienangebot, soll es in diesem Jahr wieder geben.

„Online gar keine Einbußen“

Weiterhin Onlinekurse will auf jeden Fall Claudia Scheibe anbieten. Die 54-Jährige gibt nun schon in ihrem dritten Jahr Gesundheitskurse für Rücken und Beckenboden. Diese Kurse digital anzubieten, war erst einmal eine große Umstellung für sie, auch mit der Technik musste sie sich vertraut machen. Aber das habe von Anfang an gut funktioniert. „Jetzt klappt alles fantastisch, nur manchmal hakt das Internet bei den Teilnehmern ein wenig“, erzählt sie.

Die Rockenhausenerin ist immer mehr von den Onlinekursen überzeugt, möchte diese auch zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen anbieten, wenn diese wieder möglich sind. „Ich habe bei meinen Onlinekursen gar keine Einbußen“, sagt Claudia Scheibe. Bei ihr seien vor allem präzise Anleitungen wichtig, und die Übungen könne sie sehr gut vormachen, das könnten die Teilnehmer sogar besser sehen als vor Ort. „Die Resonanz ist gut, und ich bekomme eigentlich nur positives Feedback.“