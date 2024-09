On the Rocks in Rockenhausen! Die siebenköpfige Band aus Rheinhessen sorgte am Samstag für eine ausgelassene und fantastische Stimmung in der Zirkus Pepperoni Halle.

„Wir arbeiten alle, daher sind Auftritte nur am Wochenende möglich. Von der Musik allein kann man nur leben, wenn man reich geheiratet hat“, witzelt