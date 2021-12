Im Landkreis Alzey-Worms wurde in zwei Fällen die Corona-Variante Omikron nachgewiesen

Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt, sind ein Reise-Rückkehrer aus einem Risikogebiet sowie eine enge Kontaktperson betroffen. Beide befinden sich in häuslicher Absonderung.

Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen seit Freitag um 153 Fälle erhöht, 92 davon im Landkreis und 61 in Worms. Es sind keine weiteren Personen aus dem Landkreis und aus Worms mit Covid-19 verstorben. Insgesamt gibt es Landkreis Alzey-Worms 147 Menschen und aus Worms bisher 108 Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Alzey-Worms bei 309,8, in der Stadt Worms bei 315,1. Es werden 26 Menschen aus dem Landkreis im Krankenhaus behandelt, 18 aus der Stadt Worms.